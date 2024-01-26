Тайвань продолжает поставлять станки в Россию для производства оружия, - СМИ

Тайвань стал важнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину. Они необходимы для производства оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное расследование тайваньского издания The Reporter и российского The Insider .

Отмечается, что Германия, Япония и Швейцария ушли с российского рынка, а китайские станки недостаточно качественные, поэтому тайваньские обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки удовлетворяют потребности российского ВПК.

Станки незаменимы в производстве детонаторов, высокоточного вооружения и другой военной продукции. Введенные Тайванем санкции не помогают, поскольку станки отправляют в Россию через Турцию и другие страны, а некоторые виды станков вообще не подпадают под ограничения.

Оборудование для обработки металла - такое как обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки - важная часть тайваньского экспорта. И Россия - один из его ключевых партнеров.

Турция помогает РФ с обходом санкций

Почти 80% комплексных металлообрабатывающих станков тайваньского производства, поступающих в Россию, переправляются через третьи страны, среди которых лидируют Турция и Китай. С

Согласно данным российской таможни, с марта по сентябрь 2023 года Россия импортировала не менее 193 обрабатывающие центры тайваньского производства общей стоимостью почти 29 млн долларов.

"Если взглянуть только на данные по транзиту через Турцию, ситуация покажется еще более тревожной: по состоянию на сентябрь 2023 года почти половина станков, импортируемых Россией из Турции, была произведена на Тайване", - пишет издание.

Почему эти станки так важны

Большинство станков для необходимых военным высокоточных технологий производят в ЕС, Швейцарии, Японии и США.

Однако, и в Тайване есть хорошие аналоги. Там делают высокоточные вырезные электроэрозионные станки, кругло-шлифовальные и профиле-шлифовальные, резьбо-шлифовальные и зубо-шлифовальные, станки продольного точения, вертикально-токарные обрабатывающие центры.

"Тайваньские станки часто превосходят китайские по точности, что крайне важно для оружейного производства, а если запчасти перестанут поступать в РФ, работа станков быстро остановится", - заявил эксперт в комментарии The Insider.

Россия обходит санкции

В начале января президент Владимир Зеленский уже заявлял, что Россия научилась обходить западные санкции, которые против Москвы ввели за полномасштабное вторжение в Украину.

Также Politico писало, что России в значительной степени удается обходить санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Недавно пять стран, совместно с европейскими правоохранителями, раскрыли сеть по уклонению Россией от экспортных санкций. В результате проведенной операции были арестованы три человека.