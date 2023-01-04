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"Версия с телефонами слабая". В ВСУ назвали главную причину удара по Макеевке

Фото: Сергей Чертватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Мария Кучерявец

Версия россиян о том, что уничтожение их военных в Макеевке стало якобы из-за "использования ими мобильных телефонов" смешная. На самом же деле оккупанты просто не смогли скрытно разместить мобилизованных, а ВСУ установили цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Конечно, использовать телефоны - это локация и это ошибка. Но выглядит эта версия несколько смешно. Потому что размещать такие большие партии мобилизованных, которые не очень обучены и слажены в больших помещениях не приспособленных для того, чтобы укрываться в случае опасности, это очень слабая отмазка", - отметил Череватый.

Он отметил, что это была ошибка россиян и выразил уверенность, что сейчас в РФ занимаются поиском виноватых.

"Понятно, что не это (использование телефонов - ред.) было главной причиной. Ею было то, что они не смогли скрытно разместить этот личный состав. Чем воспользовались мы, доразведав цель мощно и уничтожив ее", - пояснил Череватый.

Что известно про удар по Макеевке

Напомним, что 31 декабря по российской базе во временно оккупированной Макеевке Донецкой области был нанесен удар.

Минобороны России признало, что в Макеевке погибли 89 российских солдат. Впрочем, реальные потери россиян могут быть гораздо больше.

А именно в Страткоме ВСУ сообщали, что в Макеевке уничтожено около 400 российских военных, в том числе и мобилизованных. Тем временем мировые СМИ называют инцидент в Макеевке как одну из самых больших потерь РФ с начала войны.

Сегодня начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков заявил, что основной причиной удара по Макеевке было "использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника".

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