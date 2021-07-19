ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дві третини батьків учнів проти дистанційної освіти

Новость на русском →
Україна, Понеділок 19 липня 2021 13:06
Дві третини батьків учнів проти дистанційної освіти Фото: більшість батьків учнів проти дистанційної освіти (dnmcps.com.ua)
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість батьків учнів в Україні (65%) виступають проти дистанційної освіти. Ця форма призвела до зниження рівня успішності дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Дві третини батьків учнів проти дистанційної освіти

Попри те, що 50% сімей, чиї діти чи внуки ходять до школи, погодилися з тим, що запровадження дистанційної освіти тією чи іншою мірою сприяло захисту їх родини від потенційного зараження коронавірусною інфекцією, 56% зазначили, що проблем від запровадження дистанційної форми навчання було більше ніж користі.

Серед найпоширеніших проблем, які виникали під час дистанційної освіти, батьки зазначали: зниження рівня успішності дітей (72%), брак уваги вчителів до потреб дітей під час навчання (51%) та формальний підхід вчителів до проведення дистанційного навчання (50%).

Дві третини батьків учнів проти дистанційної освіти

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 1 по 7 червня 2021 року серед 2003 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, у червні 2021 року оцінка громадянами середньої освіти в Україні продовжує коливатися між середньою та низькою якістю.

Читайте РБК-Україна в Google News
опрос Освіта
NEWS
Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві
Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві
DAILY
Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще