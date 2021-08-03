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Імовірність завжди є. У МОН розповіли, чи буде "дистанційка" у школах восени

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Україна, Вівторок 03 серпня 2021 16:47
Імовірність завжди є. У МОН розповіли, чи буде "дистанційка" у школах восени Фото: міністр освіти і науки Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Міністерстві освіти і науки України поки не бачать перспектив повернення до дистанційної освіти. Але через розповсюдження штаму "Дельта" така ймовірність існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра освіти міністра освіти і науки Сергія Шкарлета виданню "Слово і діло".

Відповідаючи на запитання про перспективи повернення до дистанційної освіти з вересня 2021 року, Шкарлет сказав: "Станом на зараз, в принципі, перспектив немає".

Водночас він нагадав, що осінь пов'язана з похолоданням, а у міжсезоння завжди зростає кількість захворювань.

"Не тільки на ковід, а й на звичайні гострі респіраторні хвороби. Це – перша особливість. І друга особливість, яка може вплинути на повернення до дистанційної освіти, – це розповсюдження штаму "Дельта", всіх інших нових штамів коронавірусу, які взагалі виникають у світі. Тому імовірність завжди є, у будь-якому випадку", - додав він.

Шкарлет нагадав, що сьогодні є норма, ініційована Міністерством охорони здоров'я , що за наявності 80% вакцинованого педколективу заклади освіти будуть навчатися у повноформатному варіанті у жовтій, помаранчевій та навіть червоній зонах.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, абсолютна більшість батьків учнів в Україні (65%) виступають проти дистанційної освіти, оскільки ця форма призвела до зниження рівня успішності дітей.

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