Ймовірний наступ окупантів на Кривий Ріг: як місто готується до оборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула у коментарі виданню "Никвести" .

Вілкул підтвердив, що окупанти стягують військову техніку та живу силу у напрямку Кривого Рогу. Через це збільшилася інтенсивність обстрілів міста. Проте Кривий Ріг готовий до можливого штурму росіян.

"У нас збудовано глибоко ешелоновану оборону і ми готові до будь-якого варіанту розвитку подій", - зазначив Вілкул.

Також, за його словами, постійно проводиться евакуація у громадах, де проходять бойові дії та які розташовані поблизу лінії фронту.