Вероятное наступление оккупантов на Кривой Рог: как город готовится к обороне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Криворожской военной администрации Александра Вилкула в комментарии изданию "Никвести" .

Вилкул подтвердил, что оккупанты стягивают военную технику и живую силу в направлении Кривого Рога. Из-за этого увеличилась интенсивность обстрелов города. Однако Кривой Рог готов к возможному штурму россиян.

"У нас построена глубокая эшелонированная оборона и мы готовы к любому варианту развития событий", - отметил Вилкул.

Также, по его словам, постоянно проводится эвакуация в общинах, где проходят боевые действия и которые расположены вблизи линии фронта.