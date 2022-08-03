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Вероятное наступление оккупантов на Кривой Рог: как город готовится к обороне

Фото: Кривой Рог укрепил оборону и готов к вероятному наступлению оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кривой Рог готовится к возможному наступлению российских войск. Город построил глубокую эшелонированную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Криворожской военной администрации Александра Вилкула в комментарии изданию "Никвести".

Вилкул подтвердил, что оккупанты стягивают военную технику и живую силу в направлении Кривого Рога. Из-за этого увеличилась интенсивность обстрелов города. Однако Кривой Рог готов к возможному штурму россиян.

"У нас построена глубокая эшелонированная оборона и мы готовы к любому варианту развития событий", - отметил Вилкул.

Также, по его словам, постоянно проводится эвакуация в общинах, где проходят боевые действия и которые расположены вблизи линии фронта.

Напомним, Оперативное командование "Юг" предупредило, что оккупанты пытаются собрать ударную группировку для наступления на Кривой Рог.

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