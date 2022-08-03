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Окупанти намагаються створити ударне угруповання на Криворізькому напрямку, - ОК "Південь"

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Середа 03 серпня 2022 03:06
Окупанти намагаються створити ударне угруповання на Криворізькому напрямку, - ОК "Південь" Фото: Окупанти намагаються створити ударне угруповання на півдні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти розпочали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Ймовірно, намагатимуться вийти на адміністративний кордон Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Українські військові зазначають, що противник продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони.

"Ворог розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Цілком імовірна і підготовка контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області", - поінформували в ОК "Південь".

На рубежі Сухий Ставок - Білогірка загарбники спробували провести розвідку боєм за підтримки двох танків. Успіху не мали та з утратами відійшли.

Окрім цього, протягом дня росіяни завдали двох авіаційних і двох ракетних ударів по позиціях ЗСУ. Атаки здійснено з тимчасово окупованих територій вздовж лінії зіткнення гелікоптерами та РСЗВ "Смерч".

Нагадаємо, Збройні сили України завдали вогневого удару по пункту базування окупаційних військ у Чорнобаївці.

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