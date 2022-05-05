Повернули 324 полонених. З початку війни Україна і Росія провели 9 обмінів

З початку повномасштабної війни Росії проти України сторони провели 9 обмінів полоненими. Вдалося звільнити 324 особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
"З початку повномасштабного вторгнення Росії за допомогою СБУ проведено 9 обмінів і повернуто в Україну 324 наших полонених", - йдеться в повідомленні.
В СБУ зазначили, що обміни готували в рамках взаємодії та системної роботи Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених під патронатом президента Володимира Зеленського.
Також нагадують, що за наявності інформації про незаконне позбавлення громадян України або їх потрапляння в полон, слід звертатися на гарячу лінію:
Нагадаємо, крайній обмін полоненими пройшов 30 квітня, коли українській стороні вдалося звільнити 14 осіб - 7 військовослужбовців та 7 цивільних.
За словами віце-прем'єра Ірини Верещук, Росія намагається обміняти цивільних заручників на своїх військових.
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