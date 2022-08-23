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"Повернув жахи війни": глава Єврокомісії різко розкритикувала Путіна і його пропаганду

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила з різкою критикою на адресу глави російської держави Володимира Путіна з нагоди Європейського дня пам'яті жертв сталінізму і нацизму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Війна Росії проти України є незаконною і невиправданою, підкреслила вона.

"Цього року Путін повернув жахи війни в Європу і нагадав нам, що мир не можна приймати як належне", - вказала глава Єврокомісії.

Крім того, контрольована російською державою пропаганда спотворює історію і поширює теорії змови, а кожен, хто виступає проти цього, піддається покаранню. І спокою не буде, поки Україна не відстоїть свою позицію, переконана фон дер Ляйєн.

"Громадяни України віддають свої життя, щоб захистити цінності, на яких заснований наш Союз", - підкреслила глава Єврокомісії.

На нагадування про договір Сталіна і Гітлера

Проголошений Європарламентом Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму відзначається 23 серпня починаючи з 2009 року. У 1939 році в цей день були підписані договір про ненапад між Німеччиною і СРСР і секретний додатковий протокол, що визначив в Європі "межі сфер інтересів" сторін у разі територіально-політичної перебудови областей, що входять до складу Фінляндії, Латвії, Естонії, Литви та Польщі. Німецько-радянський пакт про ненапад вважається документом, який підготував ґрунт для вторгнення Німеччини до Польщі 1 вересня 1939 року.

Раньше фон дер Ляйєн закликала країни, менш залежні від постачання російського газу, також взяти участь у зусиллях з економії. Економіки в ЄС тісно переплетені, і газова криза торкнеться всіх держав-членів в тій чи іншій формі.

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