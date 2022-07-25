Глава Єврокомісії закликала готуватися до повної зупинки поставок газу з Росії

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни, менш залежні від поставок російського газу, також взяти участь у зусиллях з економії. Економіки в ЄС тісно переплетені, і газова криза торкнеться всіх держав-членів в тій чи іншій формі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Урсули фон дер Ляєн агентству DPA .

За її словами, навіть держави-члени, які майже не купують російський газ, не можуть уникнути наслідків можливої зупинки поставок внутрішній ринок ЄС. Вона назвала Росію ненадійним партнером з експорту газу.

"Тому Європа повинна бути готова до гіршого варіанту: повної зупинки поставок газу рано чи пізно", - сказав вона, зазначивши, що Росія вже поставляє газ частково або взагалі не поставляє газ в 12 країн-членів ЄС.

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС вже зараз повинен знизити споживання російського газу таким чином, щоб до березня наступного року економія склала 15% (45 млрд кубометрів), нагадавши, що "головною метою залишається повна незалежність від поставок російського газу в Європу не пізніше 2027 року".

Пропозиції Єврокомісії стануть предметом спеціальної зустрічі міністрів енергетики ЄС у Брюсселі у вівторок. Фон дер Ляєн висловила впевненість, що вони знайдуть широке схвалення. "Я впевнена, що міністри енергетики... усвідомлюють свої обов'язки", - сказала вона, зазначивши, що мова йде про створення системи безпеки для всіх, щоб могли безпечно пережити наступні дві зими.