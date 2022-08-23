"Вернул ужасы войны": глава Еврокомиссии резко раскритиковала Путина и его пропаганду

Война России против Украины является незаконной и неоправданной, подчеркнула она.

"В этом году Путин вернул ужасы войны в Европу и напомнил нам, что мир нельзя принимать как должное", - указала глава Еврокомиссии.

Кроме того, контролируемая российским государством пропаганда искажает историю и распространяет теории заговора, а любой, кто выступает против этого, подвергается наказанию. И покоя не будет, пока Украина не отстоит свою позицию, убеждена фон дер Ляйен.

"Граждане Украины отдают свои жизни, чтобы защитить ценности, на которых основан наш Союз", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

В напоминание о договоре Сталина и Гитлера

Провозглашенный Европарламентом Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма отмечается 23 августа начиная с 2009 года. В 1939 году в этот день были подписаны Договор о ненападении между Германией и СССР и Секретный дополнительный протокол, определивший в Европе "границы сфер интересов" сторон в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы и Польши. Германо-советский пакт о ненападении считается документом, подготовившим почву для вторжения Германии в Польшу 1 сентября 1939 года.

Ранее фон дер Ляйен призывала страны, менее зависимые от поставок российского газа, также принять участие в усилиях по экономии. Экономики в ЕС тесно переплетены, и газовый кризис затронет все государства-члены в той или иной форме.

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