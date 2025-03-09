Вернидуб остановил "Шахтер", "Динамо" чудом победило в Черкассах: видео топ-моментов 20-го тура УПЛ

В очередном туре украинской Премьер-лиги состоялся ряд важных поединков. Их результаты повлияли на борьбу за медали и обострили ситуацию в нижней части турнирной таблицы.

Центральным был поединок во Львове, где донецкий "Шахтер", как номинальный хозяин, встречался с криворожским "Кривбассом". "Горняки" в предыдущем матче уверенно одолели "Александрию" (3:0) и вернулись в чемпионскую гонку. Победа над подопечными Юрия Вернидуба закрепила бы этот успех. Впрочем, имея игровое преимущество, "Шахтер" пропустил первым. Максимум, что удалось донетчанам - свести игру к ничьей.

Потерей очков чемпиона воспользовались киевское "Динамо" и "Александрия". Столичная команда дожала ЛНЗ на последних минутах с помощью автогола. В то же время "Александрия" восстановила преимущество над "Шахтером" благодаря успеху с ковалевским "Колосом", хотя в конце могла поплатиться за игру на удержание счета.

Ковалевцы после возобновления чемпионата УПЛ проиграли во всех трех матчах. После поражения от "Александрии" появилась информация, что руководство клуба отправило в отставку не только тренерский штаб во главе с Александром Поздеевым, но и весь административный и менеджерский персонал. Впрочем официального подтверждения этого еще не было.

Среди других результатов отметим яркую победу житомирского "Полесья" над одесским "Черноморцем", благодаря которой "волки" опередили "Кривбасс" и вышли на четвертое место.

Уверенно чувствует себя на старте весенней части и столичный "Левый Берег". Команда Виталия Первака одержала вторую победу подряд и взлетела в таблице на 10-ю строчку. Хотя до зимнего перерыва считалась одним из главных претендентов на прямой вылет из Премьер-лиги.

Матчи 19-го тура

"Ворскла" - "Карпаты" - 0:0

"Полесье" - "Черноморец" - 3:1

Голы: Батиста, 5, Андриевский, 42, Гуцуляк, 78 - Янаков, 57 (пенальти)

ЛНЗ - "Динамо" - 1:2

Голы: Яшари, 49 - Вивчаренко, 12, Путря, 89 (автогол)

"Шахтер" - "Кривбасс" - 1:1

Голы: Бондаренко, 67 - Мендоза, 57

"Левый Берег" - "Верес" - 2:0

Голы: Вовченко, 11 (автогол), Шастал, 59

"Колос" - "Александрия" - 0:1

Гол: Шепелев, 42

"Заря" - "Оболонь" - 2:1

Голы: Мичин, 43, 62 - Карась, 68

"Ингулец" - "Рух" - 0:1

Гол: Притула, 90+8

Удаление: Волохатый (І), 90+6