УПЛ: "Динамо" в воздушную тревогу вырвало победу у ЛНЗ

УПЛ, 20-й тур

ЛНЗ - "Динамо" - 1:2

Голы: Яшари, 49 - Вивчаренко, 12, Путря, 89 (автогол)

Киевлян, которые в предыдущем туре неожиданно потеряли очки в игре с полтавской "Ворсклой", ждало еще одно непростое испытание - игра с достаточно амбициозным ЛНЗ.

Черкасчане перед отчетной игрой шли в таблице УПЛ десятыми, однако команда значительно усилилась во время антракта в сезоне. Привлекла топового по украинским меркам тренера - Романа Григорчука и нескольких опытных футболистов. Отметим, что в первом круге "Динамо" в Киеве переиграло ЛНЗ минимально - 1:0.

Первый тайм поединка в Черкассах прошел при значительном преимуществе подопечных Шовковского. Киевляне открыли счет уже на 12-й минуте, когда Вивчаренко ударом головой поразил ворота соперников с близкого расстояния.

И в дальнейшем "бело-синие" были полными хозяевами на поле, но воплотить это преимущество во что-то материальное не смогли. Честно говоря, и стопроцентных возможностей у них было мало. Кроме гола, можно вспомнить эпизод на 39-й минуте, когда голкипер черкасчан Кучеренко выбил мяч прямо на Ярмоленко, но лидер "Динамо" не успел сориентироваться в ситуации.

Во втором тайме картина кардинально не изменилась. Вот только ЛНЗ стал находить возможности вырываться из плотного прессинга киевлян и проводить острые контратаки. Одна из них, в самом начале тайма стала образцово-показательной. Дайку шикарной длинной передачей отрезал всю защиту киевлян. А Яшари, которому был адресован пас, вышел один на один с Нещеретом и в касание перебросил его. Голкипер киевлян при этом неудачно вышел из ворот и ситуацию не контролировал. Почти сразу хозяева провели похожую атаку и снова едва не забили: в решающий момент немного затянул Момо.

Динамовцы, рисковавшие потерять очки во втором матче подряд, бросились в атаку и буквально всей командой висели на воротах ЛНЗ. Шовковский бросил в бой четырех свежих футболистов: Бражко, Пихаленка, Рубчинского и Герреро. И в конце концов это дало результат, хоть и не логичный. На 89-й минуте Бражко пробил несильно, но защитник ЛНЗ Путря переправил мяч в собственные ворота.

Заключительные три минуты на поле, да и на стадионе в целом, превратились в настоящий хаос. На газоне ЛНЗ пытался спасти матч, когда над стадионом стал раздаваться сигнал воздушной тревоги. Зрителей призвали пройти в укрытие, но арбитр Александр Афанасьев из Харькова игру не останавливал. Так футболисты и отбегали три компенсированные минуты под звуки сирены.