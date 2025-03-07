Ребров объявил состав на Бельгию
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров назвал список игроков, которые будут готовиться к матчам плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Матчи состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке.
В основной список вошли 25 исполнителей, еще шесть игроков попали в резервный.
Состав сборной Украины
Вратари:
- Андрей Лунин ("Реал", Испания)
- Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)
- Дмитрий Ризнык ("Шахтер")
Защитники:
- Николай Матвиенко ("Шахтер")
- Ефим Конопля ("Шахтер")
- Валерий Бондарь ("Шахтер")
- Алексей Сыч ("Карпаты")
- Богдан Михайличенко ("Полесье")
- Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)
- Илья Забарный ("Борнмут", Англия),
- Максим Таловеров ("Плимут", Англия)
Полузащитники:
- Николай Шапаренко ("Динамо")
- Виталий Буяльский ("Динамо")
- Андрей Ярмоленко ("Динамо")
- Георгий Судаков ("Шахтер")
- Егор Назарина ("Шахтер")
- Алексей Гуцуляк ("Полесье")
- Александр Назаренко ("Полесье")
- Иван Калюжный ("Александрия")
- Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)
- Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)
- Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)
Нападающие:
- Артем Довбик ("Рома", Италия)
- Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)
- Владислав Ванат ("Динамо")
Резервный список
- Денис Попов ("Динамо")
- Владислав Кабаев ("Динамо")
- Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия)
- Александр Сваток ("Остин", США)
- Дмитрий Крыськив ("Шахтер")
- Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)