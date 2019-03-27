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Ми повернемося до політичного діалогу з РФ лише коли буде припинена окупація, - Порошенко

Новини » Політика    27.03.2019 - 02:42
Ми повернемося до політичного діалогу з РФ лише коли буде припинена окупація, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко зазначив, що поновлення діалогу може відбутися лише за умови деокупації

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна може відновити політичний діалог з РФ лише після припинення окупації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

За його словами, поновлення діалогу може відбутися лише за умови деокупації та звільнення українських політичних в’язнів.

"Лише тоді, коли буде припинена окупація, коли будуть виведені окупаційні війська з окупованих територій Донбасу і Криму, коли припиниться війна, коли будуть звільнені українські політв’язні, включно з українським моряками, ми повернемося до політичного діалогу з РФ", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що Росія буде змушена погодитися на введення миротворців Організації об'єднаних націй на окуповану територію Донбасу.

Порошенко нагадав, що раніше РФ підписала мінські угоди, які передбачають введення миротворців ООН на Донбасі.

РБК-Україна писало, що  закон про реінтеграції Донбасу, який покликаний відновити суверенітет над тимчасово окупованими територіями, набув чинності 24 лютого 2018 року.

Додамо, раніше генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер заявив, що завданням миротворців ООН на Донбасі повинна бути реалізація мінських домовленостей.

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