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Миротворці на Донбасі повинні забезпечити виконання Мінських угод, - Гремінгер

Новини » Політика    11.03.2019 - 12:27
Миротворці на Донбасі повинні забезпечити виконання Мінських угод, - Гремінгер
Фото: Томас Гремінгер (osce.org)

Генсек ОБСЄ ще раз наголосив на готовності співпрацювати з ООН в Україні

Завданням миротворців ООН на Донбасі повинна бути реалізація Мінських домовленостей. Про це заявив генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Він зазначив, що у виконанні Мінських домовленостей зараз спостерігається "застій".

"Якщо миротворча операція допоможе подолати безвихідь і реалізувати Мінські угоди, я тільки буду "за". ОБСЄ була організацією, яка дуже позитивно відреагувала на цю ідею", - сказав Гремінгер. 

Він також наголосив, що ОБСЄ виступила з ідеєю про спільну з ООН місією, "операцію ООН-ОБСЄ".

"Однак зараз ми бачимо, що немає єдиного розуміння того, якою буде така операція з точки зору розміру, сфери охоплення, мандата. Я хотів би підкреслити одну річ: така операція повинна буде виконати те, що у нас є, а це - Мінські угоди . Миротворча операція не буде спрямована ні на що інше, крім цього", - сказав Грімінгер. 

Нагадаємо, у лютому генсек ОБСЄ Томас Гремінгер заявляв, що ОБСЄ готова співпрацювати з ООН по будь-яким конкретним пропозиціям щодо врегулювання ситуації на Донбасі. 

РБК-Україна писало, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі назвала пошук мирного вирішення конфлікту на Донбасі пріоритетом роботи ОБСЄ.

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