Миротворці на Донбасі повинні забезпечити виконання Мінських угод, - Гремінгер

Генсек ОБСЄ ще раз наголосив на готовності співпрацювати з ООН в Україні
Завданням миротворців ООН на Донбасі повинна бути реалізація Мінських домовленостей. Про це заявив генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що у виконанні Мінських домовленостей зараз спостерігається "застій".
"Якщо миротворча операція допоможе подолати безвихідь і реалізувати Мінські угоди, я тільки буду "за". ОБСЄ була організацією, яка дуже позитивно відреагувала на цю ідею", - сказав Гремінгер.
Він також наголосив, що ОБСЄ виступила з ідеєю про спільну з ООН місією, "операцію ООН-ОБСЄ".
"Однак зараз ми бачимо, що немає єдиного розуміння того, якою буде така операція з точки зору розміру, сфери охоплення, мандата. Я хотів би підкреслити одну річ: така операція повинна буде виконати те, що у нас є, а це - Мінські угоди . Миротворча операція не буде спрямована ні на що інше, крім цього", - сказав Грімінгер.
Нагадаємо, у лютому генсек ОБСЄ Томас Гремінгер заявляв, що ОБСЄ готова співпрацювати з ООН по будь-яким конкретним пропозиціям щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
РБК-Україна писало, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі назвала пошук мирного вирішення конфлікту на Донбасі пріоритетом роботи ОБСЄ.