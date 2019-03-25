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Порошенко: РФ буде змушена ввести миротворців ООН на окупований Донбас

Новини » Політика    25.03.2019 - 20:58
Порошенко: РФ буде змушена ввести миротворців ООН на окупований Донбас
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Миротворці будуть гарантами виконання мінських домовленостей

Росія буде змушена погодитися на введення миротворців Організації об'єднаних націй на окуповану територію Донбасу. Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю "Прямому".

Порошенко нагадав, що раніше РФ підписала мінські угоди, які передбачають введення миротворців ООН на Донбасі.

"Росія змушена буде прийняти рішення про миротворців ООН. Миротворці, які витиснуть окупаційні війська Росії з окупованої території, які роззброять незаконні збройні формування, які забезпечать виведення важкої техніки і артилерії з окупованої території, забезпечать встановлення кондицій безпеки для початку політичного процесу, які повернуть український контроль над не контрольованою ділянкою українсько-російського кордону Всі ці пункти є в підписаних Путіним мінських домовленостях. І сьогодні миротворці будуть гарантами виконання цих положень", - сказав Порошенко.

За словами президента, після того, як буде сформований компонент з безпеки - "ми почнемо політичний компонент, коли політичні партії України згідно з українським виборчим законодавством зможуть провести вибори місцевих органів влади і таким чином розпочати процес реінтеграції Донбасу".

Крім того, в України є план по деокупації не тільки Донбасу, але і Криму.

Нагадаємо, закон про реінтеграції Донбасу, який покликаний відновити суверенітет над тимчасово окупованими територіями, набув чинності 24 лютого 2018 року.

Додамо, раніше генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер заявив, що завданням миротворців ООН на Донбасі повинна бути реалізація мінських домовленостей.

 

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