Зеленський підписав указ про нагородження 126 військовослужбовців української армії
Президент України Володимир Зеленський підписав указ Про відзначення державними нагородами 126 військовослужбовців Збройних Сил України, 34 з них – посмертно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням відеозвернення Зеленського.
"Вже традиційно перед записом вечірнього звернення підписав кілька важливих указів. Перший - про нагородження зв'язківців. Щиро вдячний кожному, кожному, хто забезпечує фундаментальну основу нашого життя. Хто дає нам зв'язок з вами", - підкреслив президент.
За словами Зеленського, саме по них в день початку російського вторгнення було завдано першого ракетного удару в зоні проведення ООС. Державними нагородами відзначено 12 осіб, четверо – посмертно. Всього ж нагороджено 126 солдатів і офіцерів української армії.
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