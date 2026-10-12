Верификация Starlink: поставщик терминалов оценил, нужны ли ограничения сейчас

Почему в Украине ввели верификацию Starlink

По словам Калиниченко, вопрос о том, как закрыть россиянам доступ к Starlink, стал острым после первого прилета в поезд, когда влетел дрон.

Первый месяц введения "белых списков" был хаосом, отметил собеседник, но впоследствии государство подключило "Новую почту" и "Укрпочту". По правилам компания критической инфраструктуры может верифицировать от юрлица неограниченное количество терминалов, обычное юрлицо - до десяти, а гражданин должен лично прийти с терминалом в ЦНАП.

В то же время Калиниченко поставил под вопрос целесообразность ограничений сейчас.

"Враг активно применяет беспилотники и достигает цели. Последние прилеты по заправочным комплексам - точно в цель. При том, что у них нет Starlink", – объяснил свое мнение Калиниченко.

По его словам, если враги уже так действуют, возникает вопрос, нужно ли это ограничение сейчас. Некоторые клиенты из сферы бизнеса, по его словам, жалуются, что из-за ограничения скорости вынуждены останавливаться или ехать со скоростью до 75 км/ч, когда им нужно быть на связи. Но, подчеркнул он, это "неизмеримо лучше, чем вообще не иметь связи".

"Верификация Starlink сохранила много жизней, в этом я уверен. Но целесообразна ли она сейчас? Скорее всего, пока да", - сказал Калиниченко.

Что известно о "Рассвете" и под угрозой ли поставки

Одним из аргументов в пользу сохранения ограничений он назвал то, что россияне строят собственную спутниковую систему "Рассвет". По публичной оценке ГУР она пока может работать фрагментарно, а подтвержденных данных о масштабе ее практического применения в Adaptis нет.

Отдельно Калиниченко рассказал, что на фронте, по его словам, говорят: враг разворачивает очень много систем и уже научился успешно глушить Starlink. Если не будет противодействия, то через некоторое время Starlink возможно вообще не будет работать на линии боевого столкновения, отметил он.

Что касается поставок, то Калиниченко не считает, что они находятся под большой угрозой. Из-за критической роли Starlink для Украины любое ограничение его работы почти наверняка стало предметом переговоров между Украиной, США, партнерами и SpaceX, пояснил он. Starlink он назвал самым доступным и одним из самых качественных средств связи для войск.

По его словам, государство обеспечивает свои контракты через Польшу и некоторые другие страны по отдельным договоренностям со SpaceX - это несколько десятков тысяч терминалов ежемесячно. Альтернатив, по его мнению, пока нет, ведь в Украине нет своих систем спутниковой связи.

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