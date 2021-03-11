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Декретні та лікарняні: в Україні розширять верифікацію держвиплат

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 16:14
Декретні та лікарняні: в Україні розширять верифікацію держвиплат Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Допомоги по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах будуть проходити процес верифікації. Однак це не вплине на строки фінансування матеріального забезпечення.

Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування.

"Верифікація виплат має забезпечити цільове використання коштів та мінімізувати ризик помилок при здійсненні виплат... Найближчим часом буде опрацьовано технічні питання інформаційного обміну для проведення верифікації, підписано відповідний протокол і оновлений договір із Міністерством фінансів України", - сказано у повідомленні.

Розроблять і механізм надання рекомендацій у разі виявлення невідповідностей даних.

Верифікацію виплат будуть здійснювати для усіх видів матеріального забезпечення і страхових виплат ФСС.

"Буде впроваджено механізми превентивної верифікації, яка дозволить упередити здійснення нецільових видатків", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що незаконні соціальні виплати можуть бути повернуті до державного бюджету. По кожному випадку проводиться додаткова перевірка, після чого будуть звернення в суд.

Як писало РБК-Україна, з 1 січня 2021 року у державі запровадили превентивну верифікацію інформації, яка подається громадянами при зверненні за державною допомогою. Мінфін створив інформаційно-аналітичну платформу верифікації, яка об'єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох джерел.

Відзначимо, у грудні 2019 року набув чинності закон про верифікацію пенсій та інших державних виплат

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