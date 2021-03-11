Декретні та лікарняні: в Україні розширять верифікацію держвиплат

Допомоги по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах будуть проходити процес верифікації. Однак це не вплине на строки фінансування матеріального забезпечення.

"Верифікація виплат має забезпечити цільове використання коштів та мінімізувати ризик помилок при здійсненні виплат... Найближчим часом буде опрацьовано технічні питання інформаційного обміну для проведення верифікації, підписано відповідний протокол і оновлений договір із Міністерством фінансів України", - сказано у повідомленні.

Розроблять і механізм надання рекомендацій у разі виявлення невідповідностей даних.

Верифікацію виплат будуть здійснювати для усіх видів матеріального забезпечення і страхових виплат ФСС.

"Буде впроваджено механізми превентивної верифікації, яка дозволить упередити здійснення нецільових видатків", - сказано у повідомленні.