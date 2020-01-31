Верховний суд в закритому режимі вирішить долю вкладів Суркісів в ПриватБанку

Велика палата Верховного суду 31 січня 2020 року продовжить розгляд касаційних скарг Національного банку України, КБ "ПриватБанк" та Міністерства фінансів на рішення судів попередніх інстанцій у справі про вклади сім'ї Суркісів у націоналізованому "ПриватБанку", а також про законність процедури bail-in. Повістка засідання оприлюднена на сайті суду.

За даними суду, Велика палата о 10:00 розпочне в закритому режимі розгляд касації на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 травня 2017 року та Київського апеляційного адміністративного суду від 6 листопада 2017 року про визнання протиправними та скасування рішень НБУ, "ПриватБанку", Фонду гарантування вкладів, Міністерства фінансів та поворот їх виконання.

Нагадаємо, 16 грудня 2019 року Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня 2020 року у розгляді касаційної скарги "ПриватБанку", Мінфіну і НБУ на рішення судів у справі про вклади сім'ї Суркісів у націоналізованому "ПриватБанку", а також про законність процедури bail-in. Перенесення було пов'язане з тим, що Генеральна прокуратура повинна була ознайомитися з матеріалами справи.

Після цього 19 грудня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд переніс засідання щодо апеляції НБУ на рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконним рішення про виведення "ПриватБанку" з ринку. Суд переніс засідання до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

Нагадаємо, сім'я Суркісів вимагає визнати недійсними договори обміну коштів на акції "ПриватБанку" (bail-in). За даними НБУ, bail-in є стандартною міжнародною практикою, коли кошти власників та пов'язаних з ними осіб конвертуються в капітал банку. При входженні держави в капітал такого банку це робиться для того, щоб гроші платників податків витрачалися на компенсацію грошей екс-власниками та пов'язаними з ними особами. На сьогоднішній день кількість позовів до НБУ про скасування зв'язності та bail-in залишаться близько 50 на загальну суму 20 млрд грн.