Верховний суд США підтримав більш жорстку імміграційну політику Трампа

Верховний суд США виніс рішення на підтримку нової більш жорсткої імміграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Таким чином, Верховний суд дозволив адміністрації ввести в дію правило, за яким певним категоріям іммігрантів може бути відмовлено у наданні права на постійне проживання у США. Йдеться про іммігрантів, стосовно яких є ризик, що вони можуть залежати від державної соціальної допомоги у США.

П'ять із дев'яти суддів, у тому числі голова Верховного суду Робертс, задовольнили вимогу адміністрації скасувати рішення судів нижчих інстанцій ряду штатів, які блокували втілення адміністрацією імміграційної політики, спрямованої на обмеження імміграції.

Таку позицію адміністрації Трампа гостро критикують правозахисники, називаючи її "тестом на багатство", який не дозволяє іммігрантам різних рас потрапити до країни.

Рішення Верховного суду дозволить адміністрації втілювати нову імміграційну політику по всій країні, окрім штату Іллінойс, де рішення суду нижчої інстанції залишається в силі.

Раніше Трамп знизив квоту прийнятих у країні біженців до 18 тис. чоловік в 2020 фінансовому році.

РБК-Україна писало, що Трамп планує ввести імміграційні обмеження щодо громадян семи країн. У список увійшли Білорусь, Киргизія, Еритрея, М'янма, Нігерія, Судан і Танзанія.