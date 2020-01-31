Верховний суд Росії відмовився скасовувати вирок активісту, який підтримував українських полонених

Фото: Костянтин Котів у суді (facebook.com/letmypeoplegoukraine)

Адвокат Котова повідомила, що буде подавати касаційну скаргу

Верховний суд Російської Федерації відмовився скасовувати вирок активістові Костянтину Котову, який підтримував українських полонених. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами керівника проєкту "Апологія протесту" Олексія Глухова, відхилення Верховним судом ухвали Конституційного суду є бюрократичним крутійством

"Попри те, що Конституційний суд зобов'язав суди загальної юрисдикції переглянути справу Котова, він виніс це рішення у вигляді ухвали. А визначення, не є формально нововиявленою обставиною у справі", - заявив він.

Марія Ейсмонт, адвокат Костянтина Котова, вважає, що Верховний суд відмовився переглянути вирок у зв'язку з тим, що Конституційний суд у своєму визначенні не визнав ст. 212.1 КК РФ не відповідає Конституції. Одночасно вона повідомила про подачу захистом касаційної скарги.

25 січня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін доручив перевірити вирок Костянтину Котову і при необхідності вжити заходів прокурорського реагування.

Нагадаємо, Костянтин Котів був засуджений на початку вересня на 4 роки. Він був визнаний винним в неодноразовому порушенні правил проведення акцій протесту". Він був постійним учасником протестних акцій, активно допомагав політв'язням. Також Котів є одним з ініціаторів безстрокової акції біля будівлі адміністрації президента в Москві з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.