Верховный суд России отказался отменять приговор активисту, который поддерживал украинских пленных

Фото: Константин Котов в суде (facebook.com/letmypeoplegoukraine)

Адвокат Котова сообщила, что будет подавать кассационную жалобу

Верховный суд Российской Федерации отказался отменять приговор активисту Константину Котову, который поддерживал украинских пленных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам главы проекта "Апология протеста" Алексея Глухова, отклонение Верховным судом определения Конституционного суда является бюрократическим крючкотворством

"Несмотря на то, что Конституционный суд обязал суды общей юрисдикции пересмотреть дело Котова, он вынес это решение в виде определения. А определение, не является формально вновь открывшимся обстоятельством по делу", - заявил он.

Мария Эйсмонт, адвокат Константина Котова, считает, что Верховный суд отказался пересмотреть приговор в связи с тем, что Конституционный суд в своем определении не признал ст. 212.1 УК РФ не соответствующей Конституции. Одновременно она сообщила о подаче защитой кассационной жалобы.

25 января стало известно, что президент России Владимир Путин поручил проверить приговор Константину Котову и при необходимости принять меры прокурорского реагирования.

Напомним, Константин Котов был осужден в начале сентября на 4 года. Он был признан виновным в неоднократном нарушении правил проведения акций протеста". Он был постоянным участником протестных акций, активно помогал политзаключенным. Также Котов является одним из инициаторов бессрочной акции у здания администрации президента в Москве с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.