ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Верховный суд России отказался отменять приговор активисту, который поддерживал украинских пленных

Новости » Общество     31.01.2020 - 19:26
Верховный суд России отказался отменять приговор активисту, который поддерживал украинских пленных
Фото: Константин Котов в суде (facebook.com/letmypeoplegoukraine)

Адвокат Котова сообщила, что будет подавать кассационную жалобу

Верховный суд Российской Федерации отказался отменять приговор активисту Константину Котову, который поддерживал украинских пленных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам главы проекта "Апология протеста" Алексея Глухова, отклонение Верховным судом определения Конституционного суда является бюрократическим крючкотворством

"Несмотря на то, что Конституционный суд обязал суды общей юрисдикции пересмотреть дело Котова, он вынес это решение в виде определения. А определение, не является формально вновь открывшимся обстоятельством по делу", - заявил он.

Мария Эйсмонт, адвокат Константина Котова, считает, что Верховный суд отказался пересмотреть приговор в связи с тем, что Конституционный суд в своем определении не признал ст. 212.1 УК РФ не соответствующей Конституции. Одновременно она сообщила о подаче защитой кассационной жалобы.

25 января стало известно, что президент России Владимир Путин поручил проверить приговор Константину Котову и при необходимости принять меры прокурорского реагирования.

Напомним, Константин Котов был осужден в начале сентября на 4 года. Он был признан виновным в неоднократном нарушении правил проведения акций протеста". Он был постоянным участником протестных акций, активно помогал политзаключенным. Также Котов является одним из инициаторов бессрочной акции у здания администрации президента в Москве с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

США продолжат вводить санкции против России до возврата Крыма Названы страны, подписавшие декларацию о несогласии с подтверждением полномочий РФ в ПАСЕ
Новости Украины Российская ФедерацияполитзаключенныеСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь