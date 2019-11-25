З Москви етапували активіста, який підтримував українських полонених

Фото: Костянтин Котів у суді (facebook.com/letmypeoplegoukraine)

Костянтина Котова відвезли у Володимирську область

Громадського активіста з Російської Федерації (РФ) Костянтина Котова, засудженого на чотири роки за начебто порушення правил під час протестів, етапували з Москви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що Котова відвезли у Володимирську область Росії, де він відбуватиме термін. У вівторок адвокат Марія Ейсмонт планує прибути в місцеву колонію, щоб дізнатися про стан здоров’я підзахисного після етапування.

Додамо, що Костянтин Котов - московський опозиційний активіст, який виступав проти політичних репресій і поліцейського свавілля в РФ. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією й Україною.

Нагадаємо, звільнені з російського полону українські моряки пообіцяли допомагати раніше засудженому російському активісту Костянтину Котову. У суді 13 поліцейських, які виступали свідками, заявили, що підсудний активно вів себе на неузгодженій акції: "кричав гасла і давав інтерв'ю". З боку обвинувачення в суді виступив також представник мерії, а зі сторони захисту суд заслухав чотирьох свідків. Вони повідомили, що Котов не здійснював протиправних дій, а також одностайно охарактеризували його як мирного громадянина.

Як повідомляє РБК-Україна, Костянтин Котов був засуджений на початку вересня на 4 роки. Він був визнаний винним в "неодноразовому порушенні правил проведення акцій протесту". Він був постійним учасником протестних акцій, активно допомагав політв'язням. Також Котів є одним з ініціаторів безстрокової акції біля будівлі адміністрації президента в Москві з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.