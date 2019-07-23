Верховний суд РФ залишив Гриба під вартою

Верховний суд Російської Федерації залишив у силі вирок українського політичного в'язня Павла Гриба, засудженого до 6 років позбавлення волі за підготовку "теракту на випускному вечорі в Сочі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, Північно-Кавказький окружний військовий суд не задовольнив апеляційну скаргу захисту Гриба.

"Рішення Північно-Кавказького окружного військового суду залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення", - заявили під час засідання суду.

Політв'язень брав участь у засіданні суду через відеоконференцзв'язок. Він спілкувався українською мовою.

Українець заявив, що не визнає "провину" і не згоден з вироком. "Рабів до раю не пускають. Слава Україні!", - сказав він в останньому слові.

Адвокат Марина Дубровіна підкреслила, що вердикт російського суду незаконний, оскільки прийнятий на підставі свідчень, які були вибиті під тортурами і від яких він згодом відмовився.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Грибу 22 березня оголосили вирок. Російський суд призначив йому покарання у вигляді 6 років в'язниці за підготовку "теракту на випускному вечорі в Сочі".

Після цього Гриб заявив, що починає голодування. У російських ЗМІ повідомили, що політв'язня готують до переведення в окрему камеру в СІЗО. Голодування могло зашкодити його здоров'ю. Однак пізніше, 29 березня Павло припинив голодування.

Батько політв'язня заявив, що Грибу необхідна операція, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яка призведе до смерті. За словами батька, Павло оголосив голодування для того, щоб йому надали хоча б мінімальну медичну допомогу.