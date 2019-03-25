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Якщо Грибу не зроблять операцію, він помре, - батько

Новини » Суспільство    25.03.2019 - 11:58
Якщо Грибу не зроблять операцію, він помре, - батько
Фото: Павло Гриб (facebook Ігоря Гриба)

У Гриба синдром портальної гіпертензії

Українському політв'язню Павлу Грибу необхідна операція, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яка призведе до смерті хлопця. Про це батько політв'язня Ігор Гриб розповів в ефірі "Прямого".

Батько додав, що Гриб оголосив голодування для того, щоб йому надали хоча б мінімальну медичну допомогу.

"Для Павла не суттєво, рік чи два. Якщо він залишиться там зараз, і йому не зроблять операцію - він помре. Цинізм всієї ситуації в тому, що до російської сторони донесено суть ситуації з хворобою - смертельна небезпека. Що Павлу потрібна операція - донесено", - розповів батько політв'язня.

За його словами, український професор приїздив і роз’яснив російським лікарям, правоохоронцям та іншим всю небезпеку відсутності необхідної допомоги.

"Синдром портальної гіпертензії - це невиліковна вроджена хвороба, яка у Павла з дитинства. Простими словами - це букет хвороб, зворотна вена, що подає кров, печінка, селезінка, шлунок… Коротше це букет", - додав Ігор Гриб.

Нагадаємо, омбудсмен Людмила Денісова раніше повідомляла, що процес етапування та подальше ув’язнення несе загрозу життю політв'язня Павла Гриба.

РБК-Україна писало, що Павло Гриб після оголошення вироку заявив про голодування. Як відомо, суд в РФ приговорив Гриба до 6 років тюрми. Проти цього вироку уже виступили МЗС України, Держдеп США, ЄС та Британія.

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