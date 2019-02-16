Верховний суд знову розгляне зміну підсудності справи Савченко та Рубана

Савченко та Рубану продовжили арешт до 15 квітня

Черниговский апелляционный суд решил направить дело Надежды Савченко и Владимира Рубана в Верховный суд для изменения подсудности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката Валентина Рыбина в Facebook.

Как отмечаетя, суд также продлил срок действия меры пресечения для Савченко и Рубану до 15 апреля 2019 года.

"21:50 суд решил дело Владимира Рубана и Надежды Савченко направить в Верховный Суд для определения подсудности, а срок содержания под стражей продлил обоим до 15.04.19", - написал адвокат.

Согласно тексту постановления, оно является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, Верховный суд 11 февраля принял решение, согласно которому дело депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана перевели в Чернигов.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что дело необходимо перевести в Чернигов, потому что там живут большинство свидетелей.