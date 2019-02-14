У справі "Савченко-Рубан" одна із суддів взяла самовідвід

Причина самовідводу - відсутність у судді допуску до держтаємниці
У Чернігівському районному суді, де проходить підготовче засідання у справі щодо народного депутата Надії Савченко та екс-керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, суддя Світлана Меженнікова взяла самовідвід. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".
Вказано, що причина самовідводу - відсутність у судді допуску до державної таємниці.
Зазначається, що адвокати і підозрювані підтримали рішення Меженнікової, а судді пішли у дорадчу кімнату.
Додамо, засідання по обвинуваченню Савченко та Рубана у підготовці терактів відбувається за участі суддів Світлани Майбороди і Світлани Меженнікової, головуючий суддя - Дмитро Криворученко.
Нагадаємо, справу Савченко та Рубана перевели в Чернігів. Таке рішення 11 лютого ухвалив Верховний суд, задовольнивши клопотання прокуратури про перенесення справи зі Слов'янського міськрайонного суду Донецької області у Чернігівський районний суд Чернігівської області.
Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що справу Савченко та Рубана хочуть перевести до Чернігова, тому що там живуть більшість свідків.
РБК-Україна раніше писало, що прокуратура подала клопотання до Верховного суду про передачу справи до Чернігова, хоча сторона захисту просила перевести розгляд справи до Печерського райсуду Києва.