Верховний суд визнав справу Мангера політичною, - адвокат

Верховний суд прийняв рішення у позові адвокатів Владислава Мангера, підозрюваного у вбивстві активістки Катерини Гандзюк, про визнання його справи політичною і наявності тиску з боку парламенту на органи прокуратури. Про

"Велика палата Верховного суду прямо визнала, що в кримінальній справі проти Мангера В.М. Верховна рада порушила Конституцію і законодавство, а саме - тиснула на Генеральну прокуратуру щодо ведення справи. Більш того, хоча в рішенні цього немає (в цьому позові це питання ми не піднімали), але незаконність тиску на прокуратуру також означає незаконність тиску на суд - шляхом рекомендації "посадити Мангера", - розповів він.

Ільченко підкреслив, що 11 червня 2020 року ТСК парламенту з нападів на активістів вказала на необхідність "відновити кримінальну справу проти Мангера" і «вирішити питання з посадкою Мангера".

"17 червня 2020 року цей звіт був затверджений 307 депутатами, при чому прокуратурі дано "завдання" вирішити питання з відновленням справи. А вже через тиждень завдання було виконано - справа відновлена, Владислав Мангер був узятий під варту", - зазначив він.

За його словами, захист відразу ж подала позов, в якому вимагав визнати незаконною постанову Верховної Ради в частині роздачі завдань органам прокуратури.

"30 вересня 2020 року Колегія суддів Касаційного адміністративного суду відмовила нам в позові, вказавши, що Верховна рада може роздавати завдання кому завгодно і про що завгодно і суди не вправі робити тут якусь перевірку. Ми подали апеляцію. І ось 02.07.2021 року Велика палата Верховного суду в складі 17 суддів усіх юрисдикцій більшістю голосів частково задовольнила нашу апеляцію. Верховний суд визнав, що Верховна рада не має права давати вказівки органам прокуратури про те, як вести розслідування", - підкреслив Ільченко.

Він також наголосив на важливості такого рішення для політичного і громадянського суспільства України.

"На даний же момент як мінімум для ЄСПЛ, а як максимум - для інших українських судів подається сигнал - ця справа дійсно має політичне забарвлення, в цій справі дійсно винність людини визначається не судом, а політиками, які роблять це не виходячи з реальної вини людини, а виходячи з вимог «активістів». Дуже цікаво, чи почнуть зараз "активісти" вимагати негайно звільнити всіх суддів Верховного суду?" - підсумував Ільченко.