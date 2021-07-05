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Верховный суд признал дело Мангера политическим, - адвокат

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 16:22
Верховный суд признал дело Мангера политическим, - адвокат Фото: Верховный суд признал дело Мангера политическим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховный суд принял решение в иске адвокатов Владислава Мангера, подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк, о признании его дела политическим и наличии давления со стороны парламента на органы прокуратуры.

Об этом завил его адвокат Дмитрий Ильченко.

"Большая палата Верховного суда прямо признала, что в уголовном деле против Мангера В.М. Верховная рада нарушила Конституцию и законодательство, а именно - давила на Генеральную прокуратуру касательно ведения дела. Более того, хотя в решении этого нет (в этом иске этот вопрос мы не поднимали), но незаконность давления на прокуратуру также означает незаконность давления на суд - путём рекомендации "посадить Мангера", - рассказал он.

Ильченко подчеркнул, что 11 июня 2020 года ВСК парламента по нападениям на активистов указала на необходимость "возобновить уголовное дело против Мангера" и "решить вопрос с посадкой Мангера".

"17 июня 2020 года этот отчёт был утверждён 307 депутатами, при чем прокуратуре дано "задание" решить вопрос с возобновлением дела. А уже неделю спустя задание было выполнено - дело возобновлено, Владислав Мангер был взят под стражу", - отметил он.

По его словам, защита сразу же подала иск, в котором требовала признать незаконным постановление Верховной рады в части раздачи заданий органам прокуратуры.

"30 сентября 2020 года коллегия судей Кассационного административного суда отказала нам в иске, указав, что Верховная Рада может раздавать задания кому угодно и о чем угодно и суды не вправе производить тут какую-либо проверку. Мы подали апелляцию. И вот 02.07.2021 года Большая Палата Верховного суда в составе 17 судей всех юрисдикций большинством голосов частично удовлетворила нашу апелляцию. Верховный суд признал, что Верховная рада не имеет права давать указания органам прокуратуры о том, как вести расследование", - добавил адвокат.

Он также подчеркнул важность такого решения для политического и гражданского общества Украины.

"На данный же момент как минимум для ЕСПЧ, а как максимум - для остальных украинских судов подаётся сигнал - это дело действительно имеет политический окрас, в этом деле действительно виновность человека определяется не судом, а политиками, которые делают это не исходя из реальной виновности человека, а исходя из требований "активистов". Очень интересно, начнут ли сейчас "активисты" требовать немедленно уволить всех судей Верховного суда?" - подытожил адвокат.

Напомним, 11 мая Днепровский районный суд Киева отказался менять меры пресечения подозреваемым по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владиславу Мангеру и Алексею Левину. Фигуранты дела будут находиться под стражей до 9 июля.

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Верховный суд Екатерина Гандзюк
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