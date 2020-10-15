ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Підозрюваних у нападі на Гандзюк залишили під вартою

Київ, Четвер 15 жовтня 2020 15:35
Підозрюваних у нападі на Гандзюк залишили під вартою
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваних в нападі на активістку Катерину Гандзюк Владислава Мангера і Олексія Левіна. Суд відхилив скаргу захисту підозрюваних на застосування запобіжного заходу.

Про це повідомили у прес-службі Київського апеляційного суду.

Відповідне рішення було прийнято в четвер, 15 жовтня.

"За результатами апеляційного розгляду рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 20 серпня 2020 залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту, представлені на користь обвинувачених М. і Л. - без задоволення", - повідомили в суді.

Нагадаємо, раніше Мангера і Левіна взяли під варту без альтернативи застави до 18 жовтня.

Раніше РБК-Україна писало, що фігурант справи про вбивство Гандзюк Ігор Павловський заявив, що ініціатором нападу був Владислав Мангер.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року поблизу її будинку в Херсоні. Активістку облили кислотою. Вона була доставлена в реанімаційне відділення, опіки склали понад 40% тіла. 4 листопада Катерина померла.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Катерина ГандзюкВладислав МангерСуд

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся