До Верховного суду Польщі надійшло майже 6 тисяч виборчих протестів

До Верховного суду Польщі надійшло 5,8 тисяч скарг, які стосуються проведення виборів президента в країні. Кожну скаргу мають розглянути окремо.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Зазначається, що термін на надсилання виборчих скарг і протестів закінчився 16 липня. Відповідно до закону, опротестування вибору президента Польщі можна вносити упродовж трьох днів після оприлюднення Державною виборчою комісією офіційних результатів виборів. Їх оприлюднили 13 липня 2020 року.

Ці виборчі протести можуть стосуватися порушень як першого (28 червня) туру, так і другого (12 липня). Протести до суду вносять виборці.

Рішення про дійсність виборів приймає Верховний суд упродовж 21 дня від моменту оприлюднення офіційних результатів виборів, після розгляду всіх виборчих протестів.

Раніше повідомлялося, що у Польщі опозиційний блок "Громадянська коаліція" подав скаргу до Верховного суду країни, у якій вимагає визнати недійсними вибори президента, що відбулися 12 липня.

Вибори в Польщі виграв чинний президент Анджей Дуда з підтримкою 51,21% виборців.