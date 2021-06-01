ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Верховний суд підтвердив законність арешту нерухомого майна МГЗ за завдану екології шкоду

Новость на русском →
Київ, Вівторок 01 червня 2021 16:35
Верховний суд підтвердив законність арешту нерухомого майна МГЗ за завдану екології шкоду Фото: Верховний суд підтвердив законність арешту нерухомого майна МГЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховний суд підтвердив законність арешту нерухомого майна Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) на 9,2 млрд гривень, що був винесений у рамках забезпечення позову ГО "Стоп шлам".

Про це громадська організація повідомила у Facebook.

Окрім того, Верховний суд відхилив доводи представників МГЗ стосовно того, що ГО "Стоп шлам" нібито не має права ініціювати позов на захист постраждалих миколаївців.

"Касаційні скарги ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" залишити без задоволення. Ухвалу Заводського районного суду м. Миколаєва від 23 листопада 2020 року в нескасованій частині та постанову Миколаївського апеляційного суду від 22 січня 2021 року залишити без змін. Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає", - наголошується у рішенні Верховного суду.

ГО "Стоп шлам" також повідомляє, що найближчим часом буде оголошено додаткові можливості постраждалим приєднатися до вимог відшкодування, аби відстояти свої права у наступному позові.

Нагадаємо, Заводський районний суд м. Миколаєва задовольнив позов ГО "Стоп шлам" та присудив стягнути з Миколаївського глиноземного заводу (ТОВ "МГЗ") понад 9,2 млрд грн за заподіяну шкоду.

Раніше експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз виявила низку небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров’я людини.

Дослідницько-випробувальним токсикологічним центром Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ встановлено, що у зразку червоного шламу, наданого на дослідження було виявлено: миш’як, кадмій, ртуть, свинець тощо.

Потрапляння до організму цих важких металів може призвести до порушенням обміну макро- та мікроелементів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Верховный суд Миколаївський гліноземний завод
NEWS
Кремль про транзит газу по Україні: відмови не буде після запуску "Північного потоку-2"
Кремль про транзит газу по Україні: відмови не буде після запуску "Північного потоку-2"
DAILY
По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля