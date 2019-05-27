Верховний суд відхилив касаційну скаргу на затримання Вишинського

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Оприлюднення повного тексту судового рішення відбудеться 3 червня

Верховний суд України залишив без задоволення касаційну скаргу щодо затримання керівника "РИА-Новости Украина" Кирила Вышинського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховного суду.

Як повідомляється, 27 травня об'єднана палата кримінального Касаційного суду у складі Верховного суду залишила без задоволення касаційну скаргу адвокатів Кирила Вишинського на постанову слідчого судді Херсонського міського суду від 28 травня минулого року та ухвалу Апеляційного суду Херсонської області від 5 червня 2018 року про відмову у відкритті апеляційного провадження

Оприлюднення повного тексту судового рішення відбудеться 3 червня.

Нагадаємо, Кирила Вишинського затримали в Києві в травні минулого року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Також затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прокуратура звинуватила Вишинського у розміщенні статей 72 "антиукраїнського спрямування".

Раніше уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова прокоментувала питання можливого обміну Вишинського. Так, омбудсмен вважає проблему Вишинського "особливою". При цьому сам головний редактор підкреслив, що його не цікавить обмін на українських військовополонених.

Крім того, на початку травня Подільський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і залишив без змін запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Вишинського ще на 2 місяці, до 22 липня.