Верховний суд Білорусі відмовив у відкритті справи про невизнання підсумків виборів

Фото: Світлана Тихановская (facebook.com)

У суді заявили, що рішення про визнання недійсними виборів приймає ЦВК

Верховний суд Білорусі відмовила в порушенні справи про невизнання результатів президентських виборів. Раніше скарги подали колишні кандидати в президенти за скаргою Світлана Тихановська, Андрій Дмитрієв і Ганна Канопацка.

Про це повідомляє видання TUT.by.

У Верховному суді зазначили, що рішення про визнання недійсними виборів приймає Центральна виборча комісія.

"Оскільки рішення про визнання виборів недійсними Центральна комісія не приймала, скарга Тихановської про недійсність виборів розгляду в суді не підлягає, оскільки подібні вимоги не належати до компетенції суду", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Верховний суд прийняв рішення відмовити у відкритті справи за скаргою Світлани Тихановської на рішення ЦВК від 14 серпня 2020 року.

Рішення апеляції не підлягає.

Нагадаємо, за результатами голосування президентом Білорусі став Олександра Лукашенка.

Крім того, 10 серпня Світлана Тихановська подала скаргу до ЦВК з вимогою визнати недійсними результати виборів.

Також підсумки виборів оскаржили Андрій Дмитрієв і Ганна Канопацка.

Після Дмитро Андрєєв повідомив, що ЦВК Білорусі відхилив всі скарги на результати виборів президента.