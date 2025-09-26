ua en ru
Верховный Суд подтвердил санкции против компании Eurotrubplast, связанной с РФ: детали

Пятница 26 сентября 2025 12:22
Верховный Суд подтвердил санкции против компании Eurotrubplast, связанной с РФ: детали Фото: Верховный Суд подтвердил санкции против компании Eurotrubplast, связанной с РФ (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Большая Палата Верховного Суда Украины отказалась отменить санкции против кипрской Eurotrubplast Holding Ltd. Таким образом, действующим остался указ президента Владимира Зеленского, которым были введены ограничения против компании из-за связей с российским бизнесом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на судебное постановление.

Что известно о решении

Постановление Верховного Суда Украины было принято 4 сентября 2025 года. Суд подтвердил заключение Кассационного административного суда, что санкции законны и необходимы для защиты национальной безопасности.

Eurotrubplast Holding Ltd зарегистрирована в Никосии на Кипре и входит в группу "Евротрубпласт", которой принадлежат предприятия в Украине - "Калушский трубный завод", "Рубежанский трубный завод" и "Торговый дом Евротрубпласт".

Компания утверждала, что санкции являются "досадной ошибкой", поскольку ее бенефициары - граждане Украины, которые поддерживаютВСУ и осуждают российскую агрессию.

Аргументы суда

Суд сослался на материалы СБУ, свидетельствующие о связях компании с российской группой "Полипластик". До 2022 года акции Eurotrubplast принадлежали российским бизнесменам, а передача 95% акций украинцу после начала войны была признана номинальной. Реальный контроль, по заключению суда, остался у бывших владельцев.

"Полипластик", по данным СБУ, сотрудничал с концерном "Ростех", поставлял материалы для оборонной промышленности РФ и участвовал в проектах на оккупированных территориях, в частности, в Крыму.

Суд подчеркнул, что материалы Службы безопасности Украины, маркированные "Для служебного пользования", подтверждают факты поставки материалов для производства оружия российскому Минобороны и другие действия, представляющие угрозу национальной безопасности Украины.

Что предусматривают санкции

Санкции в отношении Eurorotrubplast Holding Ltd введены на пять лет. Они предусматривают блокировку активов, запрет торговых операций, вывод капиталов, аннулирование лицензий и другие меры.

Суд подчеркнул, что санкции носят превентивный характер и не являются наказанием, а средством защиты от потенциальных угроз, как предусмотрено Законом Украины "О санкциях" от 2014 года.

Со своей стороны представители ответчика отметили, что санкции должны быть направлены на локализацию и устранение угроз, а не на лишение права собственности.

Санкции против России Верховный суд
