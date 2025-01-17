Верховный суд США отказался "спасать" TikTok

Верховный суд США оставил в силе закон о запрете TikTok. Этот закон требует заблокировать платформу коротких видео с 19 января 2025 года, если китайский ByteDance не продаст ее американской компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно решению Верховного суда, принятый в прошлом году и подписанный президентом Джо Байденом закон не нарушает первую поправку к конституции США, которая защищает свободу слова.

"Нет сомнений в том, что для более чем 170 млн американцев TikTok является площадкой для самовыражения... Но Конгресс решил, что отчуждение необходимо для решения обоснованных проблем национальной безопасности, связанных с практикой сбора данных TikTok и отношениями с иностранным противником", - говорится в решении.

Отметим, суд принял быстрое решение после слушаний 10 января всего за 9 дней до истечения установленного срока.

Социальной медиаплатформой TikTok пользуется почти половина населения США, в основном молодежь. Она предлагает обширную коллекцию коротких видео продолжительностью до 1 минуты, которые можно просматривать через приложение или сайт. Алгоритмы предлагают ролики с учетом предпочтений пользователей.

Принадлежность TikTok китайской компании на протяжении многих лет опасения у американских лидеров, поскольку Вашингтон и Пекин остаются экономическими и геополитическими соперниками.