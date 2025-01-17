Верховный суд США отказался "спасать" TikTok
Верховный суд США оставил в силе закон о запрете TikTok. Этот закон требует заблокировать платформу коротких видео с 19 января 2025 года, если китайский ByteDance не продаст ее американской компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно решению Верховного суда, принятый в прошлом году и подписанный президентом Джо Байденом закон не нарушает первую поправку к конституции США, которая защищает свободу слова.
"Нет сомнений в том, что для более чем 170 млн американцев TikTok является площадкой для самовыражения... Но Конгресс решил, что отчуждение необходимо для решения обоснованных проблем национальной безопасности, связанных с практикой сбора данных TikTok и отношениями с иностранным противником", - говорится в решении.
Отметим, суд принял быстрое решение после слушаний 10 января всего за 9 дней до истечения установленного срока.
Социальной медиаплатформой TikTok пользуется почти половина населения США, в основном молодежь. Она предлагает обширную коллекцию коротких видео продолжительностью до 1 минуты, которые можно просматривать через приложение или сайт. Алгоритмы предлагают ролики с учетом предпочтений пользователей.
Принадлежность TikTok китайской компании на протяжении многих лет опасения у американских лидеров, поскольку Вашингтон и Пекин остаются экономическими и геополитическими соперниками.
Напомним, на этой неделе демократы пытались протянуть закон, который бы отсрочил запрет TikTok, но он был заблокирован. Как пишет Associated Press, Джо Байден не будет спешить с запретом платформы и оставит ее судьбу на усмотрение следующего президента Дональда Трампа.
Сегодня Трамп провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином и заявил, что запрет TikTok был одной из обсуждаемых тем. Также сообщалось, что гендиректор TikTok планирует посетить инаугурацию Трампа 20 января.
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