Байден не будет блокировать TikTok в США, оставит этот вопрос Трампу, - AP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

Как напоминает издание, в прошлом году Конгресс в законе, который был подписан Байденом, требовал от материнской компании TikTok ByteDance продать компанию до 19 января, за день до инаугурации Трампа. Но, как утверждает неназванный чиновник, администрация действующего главы Белого дома оставит вопрос запрета на усмотрение Трампа.

"Трамп, который когда-то призывал запретить приложение, с тех пор пообещал сохранить его доступность в США, хотя его переходная команда не сообщила, как они намерены этого достичь", - пишет AP.

Между тем будущий советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что федеральный закон, который может запретить социальную сеть также допускает продление срока действия, если "на столе будет жизнеспособная сделка".

По словам лидера демократов в Сенате Чака Шумера, он разговаривал с Байденом и призвал его продлить срок запрета социальной сети, поскольку для того, чтобы найти американского покупателя и не нарушать жизни миллионов американцев - нужно больше времени.

В эту среду демократы пытались принять закон, который бы отсрочил бы запрет, но он был заблокирован.