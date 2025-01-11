Верховный суд США, скорее всего, поддержит запрет TikTok, - СМИ

Большинство членов Верховного суда США, по всей видимости, поддержат закон, который запретит TikTok в Соединенных Штатах. Запрет может вступить в силу уже с 19 января 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , Axios и Associated Press .

В пятницу, 10 января, судьи задали острые вопросы адвокатам приложения и группе создателей его контента, а также заслушали аргументы по поводу закона о запрете соцсети. При этом CNN пишет, что судьи рассматривали закон о запрете, одобренный в прошлом году Конгрессом, не как закон, который в первую очередь затрагивает первую поправку документа, а скорее как попытку регулировать потенциальный иностранный контроль над приложением, которым пользуются 170 млн американцев.

По итогу встречи большинство судей, видимо, поддержат запрет, поскольку есть опасения из-за связей TikTok с Китаем. Закон, который ограничит работу соцсети в США, должен вступить в силу с 19 января, если ее китайская материнская компания ByteDance откажется продавать приложение либо же, если Верховный суд не решит вмешаться и временно заблокировать сам закон.

Ранее в Конгрессе США заявили, что данный закон необходим, поскольку ByteDance контролируется правительством Китая, и способность собирать огромные объемы личной информации американских пользователей представляет собой угрозу национальной безопасности.

CNN напоминает, что два президента США - Дональд Трамп и Джо Байден - в прошлом также выражали обеспокоенность как по поводу манипуляции контентом на платформе, так и по поводу ее методов сбора данных. TikTok же утверждает, что эти опасения носят спекулятивный характер, и отвергает любые предположения о том, что правительство Китая играет какую-либо роль в выборы видео с котами, рецептами и новостями, которые миллионы американцев просматривают в приложении.