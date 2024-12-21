Албания запретила TikTok минимум на год

Правительство Албании приняло решение запретить TikTok по всей стране. Запрет будет действовать минимум год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Albanian Daily News .

Соответствующую информацию в своих заявлениях подтвердили два высокопоставленных представителя страны - премьер-министр Эди Рама и министр образования Огерта Манарстырлиу.

"Для повышения физической и цифровой безопасности в школах мы приняли решение заблокировать платформу TikTok на основе пакета инструментов, разрабатываемых нашими учреждениями", - сказал Манастырлиу.

Также министр образования Албании добавил, что во всех государственных школах будут установлены интеллектуальные камеры в рамках проекта "Умный город". Это в свою очередь обеспечит эффективный мониторинг внутри учебного заведения.

Решение заблокировать TikTok было принято после трагедии в одной из школ Тираны, где в результате драки погиб 14-летний ученик, и еще один получил ранения. Впоследствии стало известно, что причиной конфликта стало противостояние, которое возникло в социальных сетях.

Этот инцидент вызвал оживленные дискуссии среди родителей, психологов и педагогов Албании, которые начали обсуждать влияние социальных сетей на поведение молодежи.

Также издание отмечает, что многие страны обеспокоены безопасностью TikTok и связями платформы с Китаем.