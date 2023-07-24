На фоне протестов. В Израиле приняли скандальный закон в рамках судебной реформы

Кнессет (парламент Израиля) сегодня, 24 июля, принял закон в рамках судебной реформы. Инициатива вызвала масштабные протесты по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Законопроект, которым предлагается запретить судам проверять обоснованность решений правительства и министерств, был принят 64 голосами "за" и 0 "против" (из 120 депутатов). Оппозиционные депутаты в знак протеста бойкотировали финальное голосование по законопроекту.

В Кнессете перед голосованием предприняли многочисленные попытки внести поправки в законопроект или прийти к более широкому процедурному компромиссу с оппозицией. Два "более мягких" варианта законопроекта были отклонены.

Протесты в Израиле

Стоит заметить, что такая инициатива израильских властей вызвала масштабные протесты по всей стране - миллионы граждан выходили на улицы, чтобы не допустить принятие такого законопроекта.

Люди, которые выступили против инициативы, считают, что таким образом в государстве хотят нарушить систему сдержек и противовесов. Это может привести Израиль к диктатуре.

При этом сторонники реформы полагают, что израильский Верховный суд сконцентрировал в своих руках абсолютную власть, и из-за него правительство якобы не может работать эффективно, поскольку любое решение требует преодоления сопротивления со стороны судебной власти.