ua ru
Пн, 24 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На фоне протестов. В Израиле приняли скандальный закон в рамках судебной реформы

Новина українською →
Понедельник 24 июля 2023 17:46
На фоне протестов. В Израиле приняли скандальный закон в рамках судебной реформы Фото: в Израиле приняли скандальный закон в рамках судебной реформы на фоне протестов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кнессет (парламент Израиля) сегодня, 24 июля, принял закон в рамках судебной реформы. Инициатива вызвала масштабные протесты по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Законопроект, которым предлагается запретить судам проверять обоснованность решений правительства и министерств, был принят 64 голосами "за" и 0 "против" (из 120 депутатов). Оппозиционные депутаты в знак протеста бойкотировали финальное голосование по законопроекту.

В Кнессете перед голосованием предприняли многочисленные попытки внести поправки в законопроект или прийти к более широкому процедурному компромиссу с оппозицией. Два "более мягких" варианта законопроекта были отклонены.

Протесты в Израиле

Стоит заметить, что такая инициатива израильских властей вызвала масштабные протесты по всей стране - миллионы граждан выходили на улицы, чтобы не допустить принятие такого законопроекта.

Люди, которые выступили против инициативы, считают, что таким образом в государстве хотят нарушить систему сдержек и противовесов. Это может привести Израиль к диктатуре.

При этом сторонники реформы полагают, что израильский Верховный суд сконцентрировал в своих руках абсолютную власть, и из-за него правительство якобы не может работать эффективно, поскольку любое решение требует преодоления сопротивления со стороны судебной власти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Судебная реформа
NEWS
Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, - источники
Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, - источники
DAILY
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году