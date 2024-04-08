Верховный суд Бразилии возбудил уголовное дело против Илона Маска

В документе, опубликованным судом, отмечается, что миллиардер "начал кампанию дезинформации" и что X - ранее известный как Twitter - злоупотребляет экономическими властями, чтобы "незаконно влиять на общественное мнение".

Реакция суда последовала после того, как Илон Маск заявил, что не будет выполнять решения суда об ограничениях, наложенных на некоторые аккаунты X в Бразилии.

В течение выходных миллиардер критиковал Мораэса в своих сообщениях в социальных сетях, обвиняя его в измене конституции и призывая к импичменту.

В частности, в публикации в субботу Маск сообщил, что бразильский суд угрожает заблокировать доступ к соцсети X по всей стране.

По состоянию на вечер воскресенья, 7 апреля, ряд аккаунтов, связанных с правыми бразильскими предпринимателями, бывшими политиками и влиятельными лицами в сфере цифровых технологий, оставался заблокированным.