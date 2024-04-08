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Верховный суд Бразилии возбудил уголовное дело против Илона Маска

Фото: миллиардер, владелец соцсети Х Илон Маск (GettyImsges)
Автор: Ярослава Борзова

Судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораэс открыл уголовное производство относительно вероятного препятствования Илоном Маском правосудию. Это произошло на фоне конфликта с миллиардером из-за его социальной сети X.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В документе, опубликованным судом, отмечается, что миллиардер "начал кампанию дезинформации" и что X - ранее известный как Twitter - злоупотребляет экономическими властями, чтобы "незаконно влиять на общественное мнение".

Реакция суда последовала после того, как Илон Маск заявил, что не будет выполнять решения суда об ограничениях, наложенных на некоторые аккаунты X в Бразилии.

В течение выходных миллиардер критиковал Мораэса в своих сообщениях в социальных сетях, обвиняя его в измене конституции и призывая к импичменту.

В частности, в публикации в субботу Маск сообщил, что бразильский суд угрожает заблокировать доступ к соцсети X по всей стране.

По состоянию на вечер воскресенья, 7 апреля, ряд аккаунтов, связанных с правыми бразильскими предпринимателями, бывшими политиками и влиятельными лицами в сфере цифровых технологий, оставался заблокированным.

Скандалы с Илоном Маском

Напомним, недавно американский миллиардер усомнился в необходимости существования НАТО. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил ему.

Это уже далеко не впервые Илон Маск шокирует своими заявлениями о геополитике или войне РФ против Украины. Он постоянно погружается в скандалы, постоянно обсуждаемые в сети.

К примеру, в конце февраля Маск заявил, что Украине давно уже нужно было заключить мирное соглашение с Россией.

А до этого миллиардер назвал российского диктатора Владимира Путина "неплохим мужиком".

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БразилияИлон МаскСуд