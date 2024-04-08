Верховний суд Бразилії відкрив кримінальну справу проти Ілона Маска

У документі, оприлюдненому судом, зазначається, що мільярдер "почав кампанію дезінформації" і що X - раніше відомий як Twitter - зловживає економічною владою, щоб "незаконно впливати на громадську думку".

Реакція суду послідувала після того, як Ілон Маск заявив, що не виконуватиме рішення суду про обмеження, накладені на деякі акаунти X у Бразилії.

Протягом вихідних мільярдер критикував Мораеса у кількох своїх дописах у соціальних мережах, звинувачуючи його у зраді конституції та закликаючи до імпічменту.

Зокрема, у публікації в суботу Маск повідомив, що бразильський суд погрожує заблокувати доступ до соцмережі X в усій країні.

Станом на вечір неділі, 7 квітня, низка акаунтів, пов'язаних із правими бразильськими підприємцями, колишніми політиками та впливовими особами у сфері цифрових технологій, залишалася заблокованою.