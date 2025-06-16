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Верховный лидер Ирана Хаменеи жив: в СМИ рассказали, где он находится

Фото: верховный лидер Ирана Али Хаменеи (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Сразу после начала обстрелов, верховного лидера Ирана Али Хаменеи эвакуировали в бункер. Израиль дает ему шанс отказаться от ядерной программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Согласно информации источников, Хаменеи был эвакуирован в подземный бункер на северо-востоке Тегерана через несколько часов после начала ударов Израиля в пятницу, 13 июня.

Лидер находится в убежище в районе Лавизан вместе со всей семьей. Он уже скрывался в этом бункере во время атак Ирана на Израиль в апреле и октябре 2024 года.

Дипломатические источники на Ближнем Востоке сообщили, что Израиль не ликвидировал Хаменеи в первую ночь операции, чтобы дать ему последний шанс полностью отказаться от программы обогащения урана.

Военная операция Израиля и ликвидация Хаменеи

В ночь на 13 июня израильская авиация в рамках операции "Львиный народ" ударила по военным и ядерным объектам Ирана. Причиной стал провал переговоров между США и Ираном по новой ядерной сделке.

Подготовка к этой операции длилась около восьми месяцев, ее продолжительность должна составлять 14 дней.

Во время удара по Тегерану, были ликвидированы 20 иранских высокопоставленных командиров и несколько ученых, участвовавших в разработке ядерного оружия.

Иран начал начал ответные обстрелы Израиля. Страны несколько дней обменивались ударами по инфраструктуре друг друга. Израильские военные уже заявили о завершении операции со своей стороны.

Ранее СМИ сообщали о якобы ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Но позже информация не подтвердилась.

Израиль не исключил проведения операции по ликвидации Хаменеи.

В то же время, президент США Дональд Трамп якобы запретил Израилю совершать такие действия.

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