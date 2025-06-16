Верховный лидер Ирана Хаменеи жив: в СМИ рассказали, где он находится

Согласно информации источников, Хаменеи был эвакуирован в подземный бункер на северо-востоке Тегерана через несколько часов после начала ударов Израиля в пятницу, 13 июня.

Лидер находится в убежище в районе Лавизан вместе со всей семьей. Он уже скрывался в этом бункере во время атак Ирана на Израиль в апреле и октябре 2024 года.

Дипломатические источники на Ближнем Востоке сообщили, что Израиль не ликвидировал Хаменеи в первую ночь операции, чтобы дать ему последний шанс полностью отказаться от программы обогащения урана.