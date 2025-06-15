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Израиль не исключает ликвидации верховного лидера Ирана, – WSJ

Воскресенье 15 июня 2025 04:36
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Израиль не исключает ликвидации верховного лидера Ирана, – WSJ Фото: Али Хаменеи (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Израиль не исключает сценария, при котором верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи будет физически устранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Чиновник Израиля заявил, что убийство Хаменеи "не является табу" для израильского государства, в качестве достижения цели уничтожения ядерной программы Тегерана.

По его словам, война между странами "продолжиться до тех пор, пока Тегеран не откажется от своей ядерной программы или Израиль окончательно не лишит его возможности ее возобновить".

В то же время, политический обозреватель Channel 12 Амит Сегал тоже рассказал примерно то же.

"Израиль не исключает возможности устранения Али Хаменеи, но это зависит от многих факторов", - сообщил он, ссылаясь на источник в правительстве Израиля.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана, объявив позже операцию "Львиный народ".

Помимо этого, странами ликвидировала ряд чиновников. Вчера ЦАХАЛ подтвердил, что в рамках операции были ликвидированы более топ-20 иранских командиров.

В ответ Иран начал запускать по Израилю волны ракет и дронов.

Этой ночью, тоже не обошлось без этого. В частности, ЦАХАЛ атаковал ряд объектов, связанных с ядерной программой Тегерана, а в ответ Иран запустил ракеты и беспилотники. В ряде город, включая Тель-Авив, зафиксированы повреждения, также есть информация о пострадавших.

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