Стефанчук назвав ключові напрямки народовладдя, які запропонують у парламенті

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна / Віталій Носач)

Стефанчук назвав п'ять напрямків, прийнятих на основі закордонного досвіду

П'ять ключових напрямків розвитку народовладдя збирається партія "Слуга народу" запропонувати на розгляд Верховної ради. Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі програми "Свобода слова".

За словами Стефанчука, "Слуги..." вивчили закордонний досвід, щоб вивести ці принципи. Також у партії дійшли висновку, що для України ці напрямки будуть основними і найбільш ефективними.

"В першу чергу це питання всеукраїнського референдуму, це необхідний захід. Ми будемо пропонувати предмети всеукраїнського референдуму, але крім нього ми звернули увагу, що потрібно приділити велику увагу і місцевим референдумам, тому що місцеві громади повинні мати право на самовизначення", - заявив Стефанчук.

Він також відзначив важливість так званих "народних ініціатив", в перелік яких зазначено право громадян на законодавчу ініціативу. Ще один принцип - Електронні петиції.

Четвертим напрямком Стефанчук назвав recalls або відгуки. Вони повинні стосуватися як посадових осіб, які делегуються у владу. З цією метою розробляється законопроект про народне вето.

"Перший крок у цьому напрямку зробив Володимир Зеленський, подавши до парламенту законопроект про імпічмент. Ми йдемо далі і хочемо, щоб кожна посадова особа розуміла, що якщо він не справляється зі своїми обов'язками, то повинна бути процедура відкликання депутата", - зазначив віце-спікер.

П'ятий напрям, за яким працює "Слуга народу" - формулювання адженди або порядку денного.

"Тільки народ має говорить на місцевому або загальнонаціональному рівні: "Вибачте, але для нас пріоритетним є перше, друге і третє, а не те, що ви там собі думаєте", - говорить Стефанчук.

Нагадаємо, раніше Комітет з питань антикорупційної політики визнав корупційними два законопроекти про проведення референдуму. ".