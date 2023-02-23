Рада одобрила порядок компенсации за разрушенное во время войны жилье
Фото: закон о компенсации за разрушенное во время войны жилье, принятое Радой (Getty Images)
Верховная рада Украины приняла закон о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, законопроект №7198 во втором чтении поддержали 275 депутатов.
Согласно закону, источниками финансирования компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество будут:
- 1. Средства государственного и местных бюджетов;
- 2. Средства интернациональных денежных организаций, остальных кредиторов и инвесторов;
- 3. Международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь;
- 4. Репарации либо другие взыскания с русской Федерации;
- 5. Другие источники, не запрещенные законодательством Украины, в том числе местные фонды, созданные с целью предоставления компенсации и восстановления поврежденных/уничтоженных (разрушенных) объектов недвижимого имущества.
Основные положения закона:
- Компенсации будут предоставляться исключительно за имущество (поврежденное/разрушенное) с 24 февраля 2022 года
- Закон действует в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где такой объект находится (находился).
- Закон не будет распространяться на объекты, на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории.
- Компенсацию будут предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость: квартиры, другие жилые помещения (например, комнаты в общежитиях), дома усадебного типа, садовые и дачные дома, объекты строительства, в которых построены опорные и внешние конструкции.
- Право на компенсацию получат физические лица – граждане Украины, которые являются собственниками.
- Не могут получить компенсации лица из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники.
- За поврежденное имущество получить денежную компенсацию будет невозможно - для таких случаев предлагают исключительно восстановление из-за строительных работ и/или предоставления строительных материалов для них.
- Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат - документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе возведенного в будущем) в объеме определенной денежной суммы.
- У владельцев частных домов будет выбор - получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.
- Предельный размер компенсации - и денежной, и в виде жилищного сертификата - отсутствует, как и ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат.
- Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.
- Если стоимость жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, недополученную часть компенсации будут платить получателю только за счет денежных средств, полученных от РФ для возмещения убытков.
- Срок подачи заявления о компенсации за уничтоженное жилищное имущество увеличили до второго чтения - его можно подать во время действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения.
- К заявлению необходимо будет добавить копию документа, подтверждающего право собственности или приобретение недвижимости и при наличии материалы фото- и видеофиксации до или после уничтожения.
- Рассматривать заявления и принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации за уничтоженное имущество будет Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации. Такие комиссии будут создаваться исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями населенных пунктов.
Напомним, в Украине с начала полномасштабной войны уже более 325 тысяч граждан сообщили о поврежденном или разрушенном имуществе через "Дію".