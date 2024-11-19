Зеленский поручил Кабмину обеспечить бесплатное питание всех школьников: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить в следующем году бесплатное питание для всех украинских школьников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы государства во время выступления в Верховной Раде.
Что именно хочет изменить президент для детей
Представляя в парламенте план внутренней стойкости Украины, Зеленский подчеркнул, что "нам нужен новый, фактически чрезвычайный подход к образованию".
"Помимо всех привычных функций образовательной отрасли, мы должны обеспечить реализацию еще одной задачи... Сохранение миллионов украинских детей, которые сейчас, к сожалению, из-за этой войны находятся в разных уголках мира. В разных странах", - объяснил глава государства.
Он уточнил, что наши дети должны оставаться "в поле украинской культуры", "в поле украинского национального бытия".
"От должного выполнения этой задачи во многом зависит будущее нашего государства", - добавил президент.
Он отметил, что нужно "модернизировать и сделать максимально действенной нашу социальную политику".
"Украине нужна специальная политика детства. Конкретные меры, которые помогают родительству в Украине. Поддерживают семьи. Семейное воспитание. Позволяют ребенку расти в безопасной и современной социальной среде", - считает Зеленский.
Кроме того, он призвал парламентариев и чиновников не забывать "об очень приземленных, важных, очень конкретных, ощутимых решениях, которые помогают людям каждый день".
"В частности, в этом году мы ввели для всех наших украинских детишек с 1 по 4 класс школы бесплатное питание. Я поручил правительству обеспечить в следующем году бесплатное питание для всех наших украинских школьников. Это важно сделать", - подчеркнул президент Украины.
Также во время выступления Зеленский анонсировал старт в 2025 году программы поддержки образования для детей ветеранов.
Кто из учеников может питаться бесплатно сейчас
4 октября Кабинет министров принял постановление №1145 о предоставлении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием учеников начальных классов общеобразовательных учреждений в 2024 году.
Согласно ему, учащиеся 1-4 классов могут питаться в школах бесплатно.
В Министерстве образования и науки объяснили, что раньше горячими обедами обеспечивали только учеников льготных категорий, а финансирование покрывалось за счет местных бюджетов.
В то же время государственная субвенция поможет гарантировать надлежащий уровень питания для всех учеников начальных классов, а также будет способствовать формированию правильных пищевых привычек с раннего возраста.
Следовательно, утвержденный правительством механизм распределения средств субвенции обеспечит равные условия для организации питания во всех заведениях общего среднего образования страны.
Тем временем в школьных буфетах ввели новые правила насчет продажи пищевых продуктов. При этом Госпродпотребслужба обнародовала перечень запрещенных к реализации товаров - с целью обеспечения нормального питания детей и содействия их здоровому развитию.
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