Зеленский поручил Кабмину обеспечить бесплатное питание всех школьников: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить в следующем году бесплатное питание для всех украинских школьников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы государства во время выступления в Верховной Раде.

Что именно хочет изменить президент для детей

Представляя в парламенте план внутренней стойкости Украины, Зеленский подчеркнул, что "нам нужен новый, фактически чрезвычайный подход к образованию".

"Помимо всех привычных функций образовательной отрасли, мы должны обеспечить реализацию еще одной задачи... Сохранение миллионов украинских детей, которые сейчас, к сожалению, из-за этой войны находятся в разных уголках мира. В разных странах", - объяснил глава государства.

Он уточнил, что наши дети должны оставаться "в поле украинской культуры", "в поле украинского национального бытия".

"От должного выполнения этой задачи во многом зависит будущее нашего государства", - добавил президент.

Он отметил, что нужно "модернизировать и сделать максимально действенной нашу социальную политику".

"Украине нужна специальная политика детства. Конкретные меры, которые помогают родительству в Украине. Поддерживают семьи. Семейное воспитание. Позволяют ребенку расти в безопасной и современной социальной среде", - считает Зеленский.

Кроме того, он призвал парламентариев и чиновников не забывать "об очень приземленных, важных, очень конкретных, ощутимых решениях, которые помогают людям каждый день".

"В частности, в этом году мы ввели для всех наших украинских детишек с 1 по 4 класс школы бесплатное питание. Я поручил правительству обеспечить в следующем году бесплатное питание для всех наших украинских школьников. Это важно сделать", - подчеркнул президент Украины.

Также во время выступления Зеленский анонсировал старт в 2025 году программы поддержки образования для детей ветеранов.