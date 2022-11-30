Нардеп от ОПЗЖ Левочкина написала заявление о сложении мандата

Народный депутат от ОПЗЖ Юлия Левочкина отказалась от депутатского мандата. Она написала соответствующее заявление.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Левочкиной.

"Народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заместитель главы Комитета ВРУ по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Юлия Владимировна Левочкина подала заявление о сложении депутатских полномочий", - сообщили изданию.

В пресс-службе Левочкиной объяснили, что ее решение было принято в связи с семейными обстоятельствами.

"Прежде всего я хочу выразить большую благодарность избирателям, которые доверили мне их представлять. Искренне благодарю моих друзей и коллег по Верховной раде Украины и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, с которыми имела честь работать в течение 15 лет. Мое решение принято в связи с семейными обстоятельствами", - отметила депутат.

Что о ней известно

Юлия Левочкина окончила КНУ им.Т.Г.Шевченко по специальности "правоведение" и экономический факультет Университета Манитобы (Канада). Бывшая фамилия - Новикова.

Была народным депутатом от Партии регионов. А в январе 2015 года стала первым заместителем главы украинской делегации в ПАСЕ, членом мониторингового комитета ПАСЕ, членом Бюро группы социалистов в ПАСЕ.

1 декабря 2013 года Левочкина вышла из Партии регионов, а 8 апреля 2014 года - из ее фракции.

Также она была депутатом от "Оппоблока", а в 2019 году была избрана нардепом от партии "Оппозиционная платформа - За життя".

По данным движения "Честно" Левочкина ни разу не выступала в ВРУ 9, как и ее брат Сергей Левочкин.

В январе 2022 года вышло расследование Следствие.инфо, в котором отмечалось, что депутат совладела тремя оффшорными компаниями на Британских Виргинских островах и ни одну из этих трех компаний Левочкина не задекларировала.

Напомним, что этой осенью в Украине окончательно запретили деятельность ОПЗЖ. Верховный суд Украины принял соответсвующее решение 15 сентября. А все имущество политсилы было решено передать в собственность государства.

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